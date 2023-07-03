МИД России осудил процедуру восстановления членства США в ЮНЕСКО

Неконсенсусная резолюция о возвращении США в ЮНЕСКО закрепит диктат Запада в организации. Об этом 3 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте дипломатического ведомства.

«Противоречащая основополагающему принципу суверенного равенства государств неконсенсусная резолюция Генконференции, от поддержки которой РФ решительно отмежевывается, едва ли откроет перед Организацией перспективы укрепления подлинной многосторонности и взаимоуважительного диалога. Скорее наоборот, она приведет к закреплению в ЮНЕСКО идеологического диктата «коллективного Запада», не признающего за странами мирового большинства прав на сохранение их цивилизационного, культурного и мировоззренческого своеобразия», — подчеркивает дипломат.

По словам Захаровой, процедуру восстановления членства США в ЮНЕСКО провели в нарушение устава организации и в обход действующих правил, не проработав все ключевые вопросы для восстановления членства страны. Прежде всего это касается полного и безусловного погашения Вашингтоном своей задолженности по выплатам в регулярный бюджет Организации.

«В очередной раз мы сталкиваемся с применением двойных стандартов в духе пресловутого «порядка, основанного на правилах»», — заявила официальный представитель МИД РФ.

Захарова считает, что теперь США получили полноправное членство в ЮНЕСКО в обмен на обещание обратиться в американский конгресс с просьбой рассмотреть вопрос внесения начисленного платежа в 2024 году и погашения задолженности.

«Одним словом, Вашингтон в характерном для себя ключе продолжает жить в долг — теперь за счет ЮНЕСКО», — подытожила дипломат.

Ранее, 30 июня, ЮНЕСКО выступила за возвращение США в состав организации на предложенных Вашингтоном условиях постепенного погашения долга. По вопросу проголосовали представители 142 стран, против выступили 10, еще 15 — воздержались. Поддержали возвращение США 142 страны при необходимых 95 голосах.

16 июня в МИД РФ заявили, что Россия готова приветствовать возвращение США в ЮНЕСКО, но это не должно нарушать устав организации.

США в начале июня уведомили ЮНЕСКО о решении вернуться в организацию спустя почти шесть лет после выхода из нее. Вашингтон изложил план вступления, включая график выплат долга перед организацией.

Соединенные Штаты официально вышли из ЮНЕСКО в декабре 2018 года. Тогда в госдепе заявили, что данное решение было связано с необходимостью реформы и «антиизраильской предвзятостью» организации.

В 2011 году при президенте Бараке Обаме страна перестала платить членские взносы в ЮНЕСКО, из-за того что в состав организации на правах полноправного члена была принята Палестинская автономия. Позже, в октябре 2017 года, США вышли из состава организации из-за «антиизраильской позиции».

Общий долг США составляет $600 млн. США уже выходили из ЮНЕСКО в 1984 году и вернулись в 2003-м.

ЮНЕСКО — специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры, включающая достопримечательности в список Всемирного наследия.