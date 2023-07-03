Совбез ООН проведет заседание по Украине 17 июля

Совет Безопасности ООН проведет 17 июля заседание по Украине. Об этом говорится в обновленной 3 июля программе заседаний органа.

Председательствовать в Совете Безопасности в июле будет Великобритания.

Ранее, 29 июня, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия распространила в Совбезе ООН письмо, в котором говорится о том, чтобы Запад призвал Киев не проводить диверсии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Также в этот день постпред РФ заявил, что Запад на фоне поддержки Украины сознательно провоцирует прямое столкновение между ядерными державами.

До этого, 23 июня, Небензя рассказал, что предпринимаемое Украиной контрнаступление является самоубийственным для страны. Он отметил, оно уже стоило десятки тысяч мобилизованных, нескольких сотен уничтоженных единиц техники и в украинском обществе называется не иначе как «запорожская мясорубка».