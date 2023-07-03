В Петербурге Греческий проспект затопило из-за коммунальной аварии

В Санкт-Петербурге Греческий проспект затопило из-за коммунальной аварии. Соответствующие кадры появились в понедельник, 3 июля, в распоряжении «Известий».

Петербуржцам приходится босиком идти по затопленным улицам, чтобы не испортить обувь. В местах расположения ливневок образуются водовороты.

«В настоящее время специалисты занимаются обследованием сети, после чего приступят к локализации вытекания», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

По данным организации, о вытекании стало известно в 18:11. Через 15 минут на место прибыла бригада, потом дополнительно туда отправили вторую — чтобы отвести воду с проезжей части.

В настоящий момент специалисты продолжают заниматься ликвидацией проблемы.

Ранее, 30 июня, несколько центральных улиц Махачкалы превратились в реки из-за сильного ливня. Машины буквально плыли по затопленной проезжей части. Вода на дорогах достигала уровня капота маршруток.