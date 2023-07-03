Как взять кредит под залог недвижимости в 2023 году без рисков

Кредит под залог недвижимости — один из популярных видов займов, на который обычно решаются, когда срочно нужна большая сумма денег. «Известия» рассказывают об условиях кредитования в 2023 году и о том, как учесть все риски и не остаться без жилья.

Что такое кредит под залог недвижимости

Как и при потребительском кредите, заемщик берет деньги у банка под процент, только в качестве гарантий оставляет ему свою недвижимость.

Если заемщик не вернет кредит, банк имеет право продать его недвижимость, чтобы погасить долг. Остаток средств будет перечислен заемщику.

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко посоветовала, перед тем как взять кредит, оценить собственные возможности, изучить и сравнить условия кредитования. Эксперт предупредила, что, оформляя кредит под залог недвижимости, есть риск не только нарастить долги, но и потерять свое имущество.

Кто может взять кредит под залог недвижимости в 2023 году

Залоговый кредит может оформить любой владелец недвижимости. Требования к нему зависят от банка. Среди основных — наличие российского гражданства, возраст от 18 лет или 21 года, постоянное место работы и стабильный заработок. Еще учитывают возраст заемщика, на момент полного погашения кредита ему должно быть не более 65 лет.

При расчете платежеспособности банк также учитывает кредитные карты и наличие задолженностей по ним.

Кредит может быть выдан и в случае плохой кредитной истории или отсутствия справки о заработке. Однако тогда банк повысит процентную ставку, чтобы снизить свои риски. Если есть возможность, лучше подтвердить доход официально, а все кредитки закрыть.

Срок рассмотрения заявки кредитор определяет сам. Обычно от семи дней до одного месяца. После заключения договора в Росреестре должна появиться запись, что на недвижимость наложено обременение.

Требования к залоговой недвижимости для получения кредита в 2023 году

Требования к залогу каждый банк определяет индивидуально. Среди них — квартира должна находиться в панельном или блочном доме не ниже пяти этажей постройки до 1975 года. В среднем допускается не менее 60% износа здания. Важно, чтобы дом не был в аварийном состоянии и не стоял в планах на капитальный ремонт или снос. В помещении должны быть работающие коммуникации: отопление, газ (или электричество), горячая и холодная вода.

При этом жестких требований по площади чаще всего нет. Фундамент дома также может быть любой — бетонный, кирпичный или каменный. Иногда банки готовы рассмотреть квартиру, на которую наложен арест, например, из-за накопившихся долгов по ЖКУ. Такую недвижимость, как правило, принимают с оговоркой, что часть займа пойдет на погашение оплаты для снятия ареста.

Некоторые банки также готовы рассмотреть комнату или гараж, но тоже на определенных условиях.

Где получить кредит под залог недвижимости в 2023 году

Кредит под залог недвижимости выдают как банки, так и частные инвесторы, которые активно предлагают свои услуги в интернете. Получить деньги у последних гораздо проще. При этом платежеспособность заемщика для них не так важна.

Несмотря на меньшие требования, процентная ставка у частных инвесторов гораздо выше. Брать деньги у них на длительный срок невыгодно.

Раньше давать займы под залог недвижимости могли микрофинансовые организации (МФО) и ломбарды, но сейчас им запрещено это делать.

Плюсы и минусы кредита под залог недвижимости

Один из главных плюсов заключается в том, что на руки сразу можно получить крупную сумму денег. В Москве, например, можно взять кредит от 15 до 30 млн рублей, но в целом до 80% оценочной стоимости недвижимости в пределах установленного банком максимума. В регионах эти суммы гораздо скромнее.

Кроме того, при кредитовании под залог недвижимости банки лояльнее относятся к кредитной истории заемщика и могут выдать кредит на более длительный срок — вплоть до 20 лет. На эти средства можно оплатить первоначальный взнос по ипотеке, чтобы купить новое жилье, или покрыть другие крупные затраты.

Однако у любой сделки есть как плюсы, так и минусы. К последним относится то, что распоряжаться своей недвижимостью, например обменять ее или продать, будет уже нельзя без разрешения банка. И, скорее всего, он откажет из-за невозможности подкрепить благонадежность заемщика.

К другим минусам можно отнести траты на страхование залоговой недвижимости. Кредитор также может потребовать застраховать жизнь и здоровье заемщика. Помимо этого, необходимо оплатить работу оценщиков, которые определяют стоимость недвижимости.

Как избежать рисков при оформлении кредита под залог недвижимости

Оформлять кредит под залог недвижимости стоит только в крупных федеральных и региональных банках с хорошей репутацией. От небанковских финансовых организаций лучше сразу отказаться, так как в этой сфере действует много мошеннических фирм. Их задача заманить более выгодными условиями и обещаниями, а в конце оставить заемщика без квартиры.

Схем обмана очень много. От подписания сделки по купле-продаже вместо кредитного договора до создания сложно выполнимых условий, за несоблюдение которых можно быстро лишиться заложенной квартиры, даже если это единственное жилье и в нем прописаны другие члены семьи, включая детей.

Обезопасить себя можно только одним способом — внимательно изучать договор перед подписанием, а также четко соблюдать график погашения задолженности и другие условия, прописанные в документе.

Читайте также — финансист перечислила основные признаки невыгодных кредитов.