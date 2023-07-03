В Краснодаре пенсионерка заказала убийство полицейского за 1 млн рублей

В Краснодаре правоохранители предотвратили заказное убийство коллеги. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

В управлении рассказали, что заказчиком оказалась 82-летняя пенсионерка. Женщина пообещала исполнителю за убийство оперуполномоченного уголовного розыска 1 млн рублей. В качестве оружия жительница Краснодара выбрала обрез ружья.

«Для подтверждения выполнения «криминального заказа» правоохранители инсценировали убийство коллеги и сделали постановочные фотографии, которые исполнитель и передал пенсионерке. После чего женщина передала псевдокиллеру часть денег и была задержана полицейскими», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В квартире пенсионерки оперативники нашли обрез ружья, боеприпасы, ножи и более 1,8 млн рублей.

Собранные материалы о причастности женщины к организации убийства полицейского направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ранее, 4 мая, сообщалось, что в Красноярске 67-летняя жительница заказала убийство своей 48-летней дочери ради квартиры. Оперативникам удалось предотвратить совершение преступления. В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело.