Два человека утонули в оросительном канале в Саратовской области

Мужчина и подросток утонули в оросительном канале в Энгельсском районе Саратовской области. Об этом 3 июля сообщил глава управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.

«В службу «112» поступило сообщение о том, что в СНТ «Сосновый Бор» в оросительном канале утонули мужчина и подросток. Прибывшие на место водолазы областной службы спасения извлекли из канала мужчину 1959 года рождения и мальчика 2008 года рождения. Тела передали следственно-оперативной группе», — написал он в Telegram-канале.

Юрин отметил, что случаи утопления участились в связи с наступлением жаркой погоды. Он призвал выбирать санкционированные места для купания и соблюдать правила поведения на воде.

Накануне в карьере на территории СНТ «Северная жемчужина» в Ленинградской области утонул 13-летний мальчик. Когда врачи прибыли на место, ребенок уже лежал бездыханный на берегу. Из воды его достали друзья, с которыми он пришел искупаться на карьер.