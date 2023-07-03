РАНХиГС признан потерпевшей стороной в деле о фиктивном трудоустройстве

Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) признана потерпевшей стороной в деле о фиктивном трудоустройстве сотрудников. Об этом 3 июля сообщила пресс-служба вуза.

«В отношении проректора Максима Назарова ведутся следственные действия по эпизоду 2018 года, связанному с фиктивным устройством в академию сотрудников Минобра. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. РАНХиГС по данному делу признана потерпевшей стороной и оказывает посильную помощь правоохранительным органам», — говорится в сообщении.

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