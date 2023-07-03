Скончалась старейшая жительница Москвы Пелагея Скрипова

В Москве на 108-м году жизни скончалась старейшая жительница столицы Пелагея Скрипова. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщил источник REGNUM.

«В квартире на улице Саморы Машела в Юго-Западном административном округе Москвы было обнаружено тело 107-летней женщины. Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность», — сообщает агентство со ссылкой на своего собеседника.

Пелагея Скрипова родилась 10 октября 1915 года. Ее награждали медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

В 2022 году, по данным департамента труда и социальной защиты мэрии Москвы, Пелагея Скрипова стала самой пожилой жительницей столицы.