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Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано на Аляске

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Фото: Global Look Press/Anton Luhr
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Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано недалеко от крупнейшего города в американском штате Аляска Анкоридж. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщила геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки произошли в 14:47 (17:47 мск). Эпицентр находился в 20 км к северо-востоку от Анкориджа, число жителей которого составляет около 300 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 28,2 км.

Данные о возможных жертвах и разрушениях пока не поступали.

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Ранее, 25 июня, произошло землетрясение магнитудой 4,2 в центральной части Сахалина. Сейсмическая активность была зафиксирована в 4 км к востоку от села Пильво в Смирныховском районе. Очаг подземных толчков располагался на глубине 3 км.

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