Российские силы с 4 июня уничтожили 2,5 тыс. единиц вооружения Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 3 июня, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Министр добавил, что российские военные уничтожили практически все поставленные Польшей и Португалией танки Leopard.

По его данным, на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях группировками российских вооруженных сил были уничтожены 15 самолетов, три вертолета, 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard.

«Это практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией», — сказал он, комментируя ситуацию в зоне СВО.

Глава Минобороны отметил, что наступательный потенциал ВСУ снижается.

Ранее, 27 июня, президент России Владимир Путин заявил, что с начала так называемого контрнаступления ВСУ потеряли 259 танков и 780 бронемашин.

До этого, 13 июня, Путин также отметил, что ВСУ не достигли успехов ни на одном направлении, а потери Киева в личном составе приближаются к катастрофическим.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.