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Участникам СВО хотят дать возможность переходить на бесплатное обучение в вузах
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Участникам СВО хотят дать возможность переходить на бесплатное обучение в вузах

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Министерство науки и высшего образования России разработало инициативу, согласно которой студенты-участники СВО смогут переходить с платного на бесплатное обучение в вузах. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщается на сайте ведомства.

«Инициатива устанавливает правила перераспределения вакантных бюджетных мест в университетах, которые финансируются за счет федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов», — говорится в сообщении.

Основанием для перехода на бесплатное обучение станет заявление студента и документ, подтверждающий статус участника СВО. Решение по перераспределению вакантных мест будет приниматься специальной комиссией в вузе.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что меры поддержки участников спецоперации и их интеграция в образовательный процесс и студенческую жизнь — те задачи, над которыми активно работает ведомство.

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Ранее, 20 июня, Госдума одобрила во II чтении закон о внеочередном приеме в школы детей погибших участников СВО. Законопроект распространяется на детей военнослужащих, добровольцев и сотрудников Росгвардии, погибших в ходе спецоперации. Внеочередное зачисление вместе с тем распространяется на школы, детские сады и на детские оздоровительные летние лагеря.

До этого, в декабре прошлого года, депутаты нижней палаты приняли во втором и третьем чтениях закон о предоставлении детям участников СВО бюджетных мест в высших учебных заведениях. В пояснительных документах указывается, что места будут предоставляться в рамках отдельной квоты по программам бакалавриата и специалитета.

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