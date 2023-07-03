Мужчина попал в больницу после избиения бывшей женой

Житель Москвы оказался в больнице после избиения бывшей женой. Мужчина обратился за медицинской помощью 1 июля, о чем сообщил источник «Известий».

В этот день между 68-летним мужчиной и его 59-летней бывшей супругой, которые живут по одному адресу на улице Грекова, произошла ссора, которая переросла в драку. По итогу пострадал супруг. В медицинском учреждении у него диагностировали ссадины головы и обеих рук. Врачи обработали раны и отпустили потерпевшего домой.

Однако ночью 3 июля медицинская помощь понадобилась уже женщине: после очередной драки у нее диагностировали ушиб, кровоподтеки мягких тканей головы, первого пальца правой кисти и поясницы. После оказания медицинской помощи ее тоже отпустили домой.

По данному факту в правоохранительных органах началась проверка.

В пресс-службе МВД по Башкирии 11 апреля сообщили, что в одном из ресторанов Уфы две женщины устроили драку. В результате обе участницы происшествия получили телесные повреждения.