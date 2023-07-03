Севастополь запустит спецпрограмму по отдыху для семей участников спецоперации

Севастополь запустит специальную программу по отдыху для семей участников спецоперации. Инициативу в понедельник, 3 июля, обсудили губернатор города Михаил Развожаев и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Мы стараемся сейчас загрузить наши места размещения для предоставления возможности участникам специальной военной операции, которым по решению президента [РФ Владимира Путина] предоставляется обязательный отпуск, чтобы семьями, сделать специальный пакет, максимально льготный, чтобы они могли приехать и отдохнуть. Их точно не напугаешь никакой прифронтовой обстановкой», — указал он.

Матвиенко, в свою очередь, предложила использовать места размещения для реабилитации военных после лечения в госпитале, а также продумать систему их доставки с помощью Минобороны РФ.

«Конечно, для тех, кто воевал в специальной военной операцией, надо создать все условия для отдыха, и для семей их, и для реабилитации. Вот сейчас такой возможностью можно воспользоваться. Давайте ваши предложения, мы рассмотрим», — сказала спикер Совета Федерации.

Кроме того, Развожаев рассказал Матвиенко про обстановку в городе. По его словам, ситуация спокойная. Он добавил, что за первое полугодие бюджет восполняется. Как отмечает губернатор Севастополя, сейчас в максимальном объеме принимаются решения относительно поддержки бизнеса, особенно в туристической отрасли.

Ранее, 15 июня, стало известно, что в Госдуме предложили создать реабилитационный сертификат для получивших ранение участников СВО. Согласно предложению, такой сертификат должен гарантировать внеочередное оказание медпомощи в государственных и частных клиниках по полису ОМС, а также — предоставление единовременной материальной помощи, права на бесплатное санаторно-курортное лечение, посещение спортивно-оздоровительных и культурных учреждений.

Еще в феврале Владимир Путин поручил установить регулярный 14-дневный отпуск не реже одного раза в полгода для всех участников СВО.

2 ноября 2022 года Путин также указал, что поддержка военнослужащих, участвующих в спецоперации, является святой обязанностью властей. Он подчеркнул, что это относится в том числе и к тем мобилизованным, которые только начинают принимать участие в спецоперации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.