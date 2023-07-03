Реклама
Прямой эфир
Общество
Участникам СВО хотят дать возможность переходить на бесплатное обучение в вузах
Общество
Севастополь запустит спецпрограмму по отдыху для семей участников спецоперации
Экономика
В ЛДПР предложили вдвое увеличить максимальный доход самозанятых
Общество
Гендиректор ИРИ назвал обозначенные на Российской креативной неделе тенденции
Общество
Посол США встретилась с обвиняемым в РФ в шпионаже журналистом Гершковичем
Общество
Спасатели облетели склон горы Казбек в поисках пропавшего альпиниста
Армия
Алаудинов сообщил о гибели командира отряда «Ахмат» Евгения Писаренко
Мир
Новая Зеландия первой в мире запретила пластиковые пакеты в магазинах
Общество
Вильфанд объяснил аномально дождливую погоду на юге России
Общество
Владелица показала квартиру после проживания опекунов погибшего Далера Бобиева
Политика
В СФ отреагировали на планы Германии и Дании направить Киеву десятки танков
Происшествия
Полицейский получил огнестрельное ранение при попытке разнять мужчин на Кубани
Авто
В Крыму прошли испытания электрокара на базе «УАЗ Буханки»
Сюжет:

Севастополь запустит спецпрограмму по отдыху для семей участников спецоперации

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Севастополь запустит специальную программу по отдыху для семей участников спецоперации. Инициативу в понедельник, 3 июля, обсудили губернатор города Михаил Развожаев и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Мы стараемся сейчас загрузить наши места размещения для предоставления возможности участникам специальной военной операции, которым по решению президента [РФ Владимира Путина] предоставляется обязательный отпуск, чтобы семьями, сделать специальный пакет, максимально льготный, чтобы они могли приехать и отдохнуть. Их точно не напугаешь никакой прифронтовой обстановкой», — указал он.

Матвиенко, в свою очередь, предложила использовать места размещения для реабилитации военных после лечения в госпитале, а также продумать систему их доставки с помощью Минобороны РФ.

«Конечно, для тех, кто воевал в специальной военной операцией, надо создать все условия для отдыха, и для семей их, и для реабилитации. Вот сейчас такой возможностью можно воспользоваться. Давайте ваши предложения, мы рассмотрим», — сказала спикер Совета Федерации.

Кроме того, Развожаев рассказал Матвиенко про обстановку в городе. По его словам, ситуация спокойная. Он добавил, что за первое полугодие бюджет восполняется. Как отмечает губернатор Севастополя, сейчас в максимальном объеме принимаются решения относительно поддержки бизнеса, особенно в туристической отрасли.

Льготная справка: для участников СВО хотят ввести реабилитационный сертификат
Какие расходы он сможет покрывать и как будет действовать

Ранее, 15 июня, стало известно, что в Госдуме предложили создать реабилитационный сертификат для получивших ранение участников СВО. Согласно предложению, такой сертификат должен гарантировать внеочередное оказание медпомощи в государственных и частных клиниках по полису ОМС, а также — предоставление единовременной материальной помощи, права на бесплатное санаторно-курортное лечение, посещение спортивно-оздоровительных и культурных учреждений.

Еще в феврале Владимир Путин поручил установить регулярный 14-дневный отпуск не реже одного раза в полгода для всех участников СВО.

2 ноября 2022 года Путин также указал, что поддержка военнослужащих, участвующих в спецоперации, является святой обязанностью властей. Он подчеркнул, что это относится в том числе и к тем мобилизованным, которые только начинают принимать участие в спецоперации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023