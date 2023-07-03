В ЛДПР предложили вдвое увеличить максимальный доход самозанятых

Депутаты от фракции ЛДПР внесут в Госдуму законопроект об увеличении размера максимального допустимого дохода самозанятого до 4,8 млн рублей в год, сообщил замглавы фракции ЛДПР в ГД Ярослав Нилов в своем Telegram-канале 3 июля.

Как уточняется в пояснительной записке, применять специальный налоговый режим вправе граждане, доход которых не превышает в календарном году 2,4 млн рублей. Этот уровень не менялся с 1 января 2019 года.

«То, что максимальный размер дохода самозанятого в календарном году в течение более четырех лет оставался неизменным, сдерживает распространение специального налогового режима среди физических лиц, самостоятельно оказывающих различные услуги и выполняющих работы для граждан», — отмечают авторы документа.

Там указывается, что рост цен с 2020 года на многие товары и услуги привел к тому, что у многих самозанятых доход стал превышать установленный предел. При этом для сохранения права на применение специального налогового режима некоторые самозанятые пытаются скрыть свой доход, подчеркивают депутаты.

Принятие законопроекта повлияет на уменьшение числа теневых сделок, увеличит количество самозанятых и налоговые поступления в бюджет, считают они.

«Сейчас сложно прогнозировать, как будет проходить согласование законопроекта, а также какой будет реакция самозанятых в случае увеличения налоговой базы в два раза», — сказал «Известиям» финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин.

При этом он отметил ситуацию с инфляцией в стране, а также обратил внимание на девальвацию российской валюты к доллару США, которая на текущий день составляет 28,6%.

«Возможно, что в ходе согласования законопроекта будут внесены изменения», — заключил Чеврычкин.

Ранее, 25 апреля, сообщалось, что Минэк поддерживает продление действия специального режима для самозанятых граждан после 2028 года. Для работающих на себя россиян действует специальный режим — налог на профессиональный доход (НПД). Его ввели в 2019-м в качестве эксперимента на 10 лет. Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые перешли на НПД, платят по льготной ставке — 4 и 6% соответственно.