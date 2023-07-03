Тело рыбака обнаружили в реке под Ухтой

В Республике Коми в районе Ухты утонул 43-летнй рыбак. Это произошло на реке у поселка Веселый Кут.

Как пишет ИА «Комиинформ», мужчина отправился на рыбалку и в какой-то момент перестал выходить на связь. О том, что он погиб, стало известно, когда его тело прибило к берегу.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося. Обстоятельства происшествия уточняются.

5 июня сообщалось, что мужчина пропал во время рыбалки на озере в Сосногорском районе Республики Коми. Двое мужчин отправились рыбачить на озеро в направлении Нижний Одес – Нефтепечорск. Один из рыбаков пропал. Он не взял с собой телефон, а его товарищ спустя пять часов обратился в полицию.