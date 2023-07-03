Соединяющую трассы М9 и М10 дорогу реконструируют в Тверской области

В Тверской области реконструируют дорогу, которая входит в состав транспортной хорды на западе региона и соединяет М9, М10 и М11. Это должно повысить доступность истока Волги и озера Селигер в Осташковском городском округе.

Речь идет о межмуниципальной дороге Большое Эскино – Трестино – Жданово. До 2025 года здесь должны привести в порядок 40 км дорожного полотна.

Сейчас рабочие приводят в порядок участок между населенными пунктами Пухтина Гора и Иванов Двор. Его протяженность составляет порядка 8 км. По проекту трасса пройдет в обход Пухтиной Горы, пишут «Тверские ведомости».

Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя отмечал, что развитие дорожной сети является важнейшим направлением работы местного правительства. С 2016 года привели в порядок 3 тыс. км региональных и местных дорог.