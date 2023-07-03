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Врач рассказал о способах начать закаляться

Врач Тяжельников посоветовал начинать закаливание с воздушных ванн и занятий на улице
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Фото: ТАС/Артем Геодакян
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Человек в результате закаливания начинает легче переносить низкие температуры и их перепады, а также меньше подвергается заболеваниям. Такое мнение главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников высказал в понедельник, 3 июня. Он также назвал простые способы начать закаляться.

По словам специалиста, лето — подходящее время для начала закаливания. Начинать лучше всего с воздушных ванн — регулярно выходить на прогулки утром и вечером, проводя на улице по 3-4 часа в день.

«Можно начинать с меньшего времени и постепенно увеличивать. При этом одежда должна соответствовать сезону и не перегревать», — добавил он в беседе с Lenta.Ru.

Тяжельников отметил, что полезно заниматься спортом на улице: зарядка, бег, занятия на тренажерах и подвижные игры.

«Водные закаливающие процедуры можно начать с умывания прохладной водой, принятия контрастного душа или ванн с температурой равной температуре тела, постепенно снижая температуру, а также обливаний (начиная с ног)», — рассказал он.

Купание в водоемах врач рекомендовал начинать, когда вода прогреется до +23 градусов. Пребывать в воде следует недолго, постепенно увеличивая время. При регулярном занятии закаливанием, к осени уже будет стойкий результат, который останется закреплять вместе с понижением температуры воздуха. Купание в водоемах нужно заменить на обтирания и обливания прохладной водой в помещении и контрастный душ.

«Важно помнить о том, что закаляться можно только не имея признаков ОРВИ и гриппа и вне обострения хронических заболеваний», — уточнил Тяжельников.

Он добавил, что не надо начинать с интенсивных процедур, например, обливаний или плавания в холодной воде. Длительность и снижение температуры должны наращиваться постепенно. Главное — проводить процедуры закаливания регулярно и длительный период, заключил он.

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Ранее, 14 апреля, врач общей практики «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова рассказала «Известиям», что погода в межсезонье бывает очень обманчива, в этот период возникает волна вирусных заболеваний, так как иммунитет у многих людей падает и при переохлаждении легче заразиться вирусными инфекциями.

Специалист отметила, что в межсезонье снизить риски вирусных заболеваний можно путем закаливания иммунитета. Помогают в этом закаливающие процедуры, с этой целью полезно, например, умываться прохладной водой.

17 января врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева заявила в пресс-центре НСН, что к крещенским купаниям нужно готовиться заранее, чтобы не нанести вред организму.

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