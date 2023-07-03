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Гендиректор ИРИ назвал обозначенные на Российской креативной неделе тенденции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На Российской креативной неделе в Москве затрагиваются все актуальные темы производства контента. Об этом 3 июля рассказал «Известиям» на полях мероприятия генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский.

«Я принимаю участие в сессии по поводу киногероев для разных поколений. Мне кажется, предстоит очень непростая дискуссия на тему того, про кого вообще хотят видеть кино и про кого смотрят разные поколения, смотрят ли вообще и какой запрос создают кинематографу, особенно молодое поколение. Еще несколько сессий, в которых я принимаю участие, посвящены разным тенденциям, в том числе образованию, игровой тематике и ряду других вопросов. Мне кажется, все актуальные темы производства контента тут затронуты», — отметил он.

Гореславский отметил, что одной из тенденций в сфере производства контента стало возрастание роли самиздата в литературе, который сравнялся по популярности с произведениями профессионалов.

«Мы выбираем для себя наиболее удобную форму, любое явление, которое становится популярным, известным для какой-либо целевой аудитории. Оно потом переизбирает себя в самых разных формах и видах. Сейчас мы, например, эту тенденцию видим по так называемым фанфикам и по самиздату», — рассказал глава ИРИ.

Он рассказал, что чтение самиздата и профессиональной литературы уже сравнялось.

«Представить это пять лет назад было практически невозможно, а самиздат был где-то каким-то экспериментом. Можно предсказать, что в ближайшие несколько лет мы увидим кино, сериалы и игры по самиздату», — сказал Гореславский.

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В этом году деловая часть Российской креативной недели проходит в ИНТЦ «Ломоносов» с 3 по 7 июля, фестивальная часть — на различных площадках Москвы в течение недели. В рамках деловой программы спикеры обсудят образ будущего креативных индустрий, креативный суверенитет, тренды в предпринимательстве, актуальные запросы рынков, конкурентоспособность отечественного продукта, а также кадровые вопросы для индустрий. Всего планируется более 100 мероприятий в рамках деловой программы.

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