Посол США встретилась с обвиняемым в РФ в шпионаже журналистом Гершковичем

Посол США в РФ Линн Трейси получила консульский доступ и встретилась с обвиняемым в шпионаже американским журналистом Эваном Гершковичем. Об этом в понедельник, 3 июля, пишет газета The Wall Street Journal.

«Посещение посла США Линн Трейси Гершковича в СИЗО «Лефортово» в Москве произошло спустя чуть более недели после того, как суд продлил арест журналиста до 30 августа», — говорится в материале издания. По данным WSJ, это уже второй визит посла.

В диппредставительстве подтвердили визит Трейси к журналисту.

Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге. В ФСБ сообщили, что журналист, действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Следственным управлением ФСБ было возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).

Обвиняемый отверг все обвинения, заявив, что занимался в России журналистской деятельностью.

Ранее, 23 мая, стало известно, что обвиненному в шпионаже журналисту Лефортовский районный суд Москвы продлил арест до 30 августа.

В апреле посол Трейси сообщила, что власти будут добиваться освобождения Гершковича. Кроме того, президент США Джо Байден также подтвердил, что Белый дом ищет возможности для освобождения журналиста. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что между Россией и США есть канал для работы по обмену заключенными, но он не предполагает публичности. Министр добавил, что гражданин США Эван Гершкович был задержан при получении им материалов, которые составляют государственную тайну РФ.