Реклама
Прямой эфир
Общество
Участникам СВО хотят дать возможность переходить на бесплатное обучение в вузах
Общество
Севастополь запустит спецпрограмму по отдыху для семей участников спецоперации
Экономика
В ЛДПР предложили вдвое увеличить максимальный доход самозанятых
Общество
Гендиректор ИРИ назвал обозначенные на Российской креативной неделе тенденции
Общество
Посол США встретилась с обвиняемым в РФ в шпионаже журналистом Гершковичем
Общество
Спасатели облетели склон горы Казбек в поисках пропавшего альпиниста
Армия
Алаудинов сообщил о гибели командира отряда «Ахмат» Евгения Писаренко
Мир
Новая Зеландия первой в мире запретила пластиковые пакеты в магазинах
Общество
Вильфанд объяснил аномально дождливую погоду на юге России
Общество
Владелица показала квартиру после проживания опекунов погибшего Далера Бобиева
Политика
В СФ отреагировали на планы Германии и Дании направить Киеву десятки танков
Происшествия
Полицейский получил огнестрельное ранение при попытке разнять мужчин на Кубани
Авто
В Крыму прошли испытания электрокара на базе «УАЗ Буханки»

Посол США встретилась с обвиняемым в РФ в шпионаже журналистом Гершковичем

The Wall Street Journal: Трейси посетила в понедельник обвиняемого в шпионаже Гершковича
0
Фото: ТАСС/Софья Сандурская
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посол США в РФ Линн Трейси получила консульский доступ и встретилась с обвиняемым в шпионаже американским журналистом Эваном Гершковичем. Об этом в понедельник, 3 июля, пишет газета The Wall Street Journal.

«Посещение посла США Линн Трейси Гершковича в СИЗО «Лефортово» в Москве произошло спустя чуть более недели после того, как суд продлил арест журналиста до 30 августа», — говорится в материале издания. По данным WSJ, это уже второй визит посла.

В диппредставительстве подтвердили визит Трейси к журналисту.

Шпионский туман: американскому журналисту Гершковичу грозит до 20 лет
Репортера The Wall Street Journal подозревают в сборе секретных данных о деятельности российского военного предприятия

Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге. В ФСБ сообщили, что журналист, действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Следственным управлением ФСБ было возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).

Обвиняемый отверг все обвинения, заявив, что занимался в России журналистской деятельностью.

Ранее, 23 мая, стало известно, что обвиненному в шпионаже журналисту Лефортовский районный суд Москвы продлил арест до 30 августа.

В апреле посол Трейси сообщила, что власти будут добиваться освобождения Гершковича. Кроме того, президент США Джо Байден также подтвердил, что Белый дом ищет возможности для освобождения журналиста. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что между Россией и США есть канал для работы по обмену заключенными, но он не предполагает публичности. Министр добавил, что гражданин США Эван Гершкович был задержан при получении им материалов, которые составляют государственную тайну РФ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023