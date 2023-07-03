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Спасатели облетели склон горы Казбек в поисках пропавшего альпиниста

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Фото: МЧС России
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Спасатели провели аэровизуальное обследование склона горы Казбек, на котором проходят поиски альпиниста из Самарской области. Обнаружить его не удалось. Об этом сообщила в понедельник, 3 июля, пресс-служба ГУ МЧС России по РСО – Алания в Telegram-канале.

Сильный ветер помешал отряду высадиться на плато, расположенное на высоте 4,2 тыс. м. По данным пресс-службы, в последний раз туриста из Новокуйбышевска видели на отметке примерно в 4,9 тыс. м. Его заметили спортсмены из Перми, совершавшие восхождение на вершину.

Группа спасателей из шести человек продолжает движение к вероятному месту нахождения альпиниста. Специалисты уже преодолели отметку 3,1 тыс. м.

На 4 июля в шесть утра запланирован повторный вылет вертолета МЧС в Северную Осетию. В зависимости от погодных условий спасатели смогут высадиться на Казбекское плато и уже двумя группами отправиться на поиски альпиниста.

В ведомстве отметили, что всего к обследованию привлекалось 10 специалистов и четыре единицы техники.

Группа из Самарской области не была зарегистрирована в МЧС России, уточнили в пресс-службе.

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Сообщение о том, что альпинист потерялся в горах Северной Осетии, поступило 2 июля в 20:55. По данным ГУ МЧС РФ по республике, при восхождении на вершину Казбек мужчина не дошел до контрольной точки на высоте 3,5 тыс. м. Он совершал восхождение в составе группы из трех человек. Отмечалось, что альпинист отстал от товарищей, сказав, что догонит, однако так и не появился в назначенном месте.

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