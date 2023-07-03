Гранату времен ВОВ обезвредили под Калугой

В пригороде Калуги нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны. Им оказалась ручная противопехотная оборонительная граната.

Как сообщает газета «Весть» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Калужской области, гранату нашли на улице Тенистой. Работы по обезвреживанию проводились один раз.

Ранее, 28 июня, сообщалось, что в Санкт-Петербурге местные жители во время похорон кота нашли три мины. Похоронить кота хозяева решили в лесу около СНТ «Нижняя Колония» и, когда начали копать могилу, обнаружили три мины. Саперы обнаружили на месте склад подобных боеприпасов.