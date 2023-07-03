Алаудинов сообщил о гибели командира отряда «Ахмат» Евгения Писаренко

Командир отряда спецназа «Ахмат» Евгений Писаренко погиб в зоне спецоперации. Об этом 2 июля сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апти Алаудинов.

Сообщение он разместил в своем Telegram-канале.

Алаудинов не уточнил, при каких обстоятельствах и где именно погиб Писаренко.

В середине июня глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» приступили к охране российской границы в Белгородской области. Он отметил, что силы «Ахмата» будут препятствовать проникновению украинских диверсантов на территорию региона.

12 июня состоялось подписание контракта между Минобороны России и добровольческим отрядом «Ахмат».

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.