Белгородские и липецкие дороги признали лучшими в Черноземье

Регионы Черноземья не смогли за последний год улучшить свои позиции в рейтинге качества дорог, за исключением Воронежской области. Она поднялась на 22 позиции. Таковы результаты исследования «РИА Новости».

Во время исследования выяснилось, что дороги более половины российских регионов отвечают нормативам. В 41 регионе доля качественных дорог выше требований, а в 44 регионах — ниже.

Среди регионов Черноземья лидирующие позиции занимают дороги Белгородской области. Выяснилось, что там более 77% дорожного покрытия соответствуют требованиям. Далее идет Липецкая область, где в хорошем состоянии находится около 60% дорог. Потом следуют Воронежская, Орловская и Курская области. Аутсайдером стала Тамбовская область, где лишь 39% дорог соответствуют нормам.

В общем рейтинге первое место досталось Москве. Последнюю строчку заняла Архангельская область.

Как уточняет ИА «Абирег», в 2022 году регионам Черноземья выделили порядка 4,5 млрд рублей на дорожный ремонт и строительство трасс. Наибольшую сумму, 1,5 млрд рублей, получила Тамбовская область.