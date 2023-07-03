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Полицейский получил огнестрельное ранение при попытке разнять мужчин на Кубани

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Фото: t.me/mvd_23
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Полицейский получил огнестрельное ранение в Краснодаре, когда пытался обезоружить нетрезвого мужчину с охотничьим ружьем. Об этом 3 июля сообщил Telegram-канал регионального главка МВД России.

«Оперуполномоченный городского уголовного розыска в нерабочее время увидел двух мужчин, один из которых, находясь в нетрезвом состоянии, угрожал второму охотничьим ружьем», — говорится в сообщении.

В тот момент, когда полицейский задержал нарушителя, произошел неконтролируемый выстрел. Страж порядка получил касательное ранение.

Полиция собрала материалы для направления в следственные органы и принятия решение по факту произошедшего.

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29 июня стало известно о гибели правоохранителя в подмосковном Орехово-Зуеве. Его напарник был ранен. Вечером сотрудники полиции выехали по вызову о разборках в автосервис. Злоумышленники начали стрелять по силовикам при задержании.

Позднее выяснилось, что перестрелка с участием полиции произошла из-за претензий к работе автосервиса. По словам источника «Известий», в полицию обратился сотрудник мастерской, который ремонтировал автомобиль. Заказчикам не понравилось, как он почистил машину. Они стали требовать с ремонтника 100 тыс. рублей и угрожать сжечь дом, где проживает его мать.

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