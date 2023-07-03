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Владелица показала квартиру после проживания опекунов погибшего Далера Бобиева

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Фото: РЕН ТВ
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Хозяйка квартиры, которую снимали опекуны погибшего мальчика Далера Бобиева, Полина Ярмолюк 3 июля показала, в каком состоянии бывшие квартиранты оставили помещение.

«Они разбили всю-всю мебель, всё вынесли из дома», — сообщила она в беседе с «Известиями».

Из мебели в доме вынули часть обивки. В помещении можно наблюдать загрязненные полы, разбитый кран, а также разбросанный по кухне мусор.

Ярмолюк также поделилась, что дети в семье были запуганные.

«Вот это я заметила с самого начала. Они не общались абсолютно, они были как перепуганные птицы <...>. Но я тоже думала, может, ну кто его знает, как-то ведь чужая семья — потемки», — подытожила женщина.

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Шестилетний Далер пропал в Чкаловском районе Екатеринбурга 26 июня. Мальчика искали три дня, прежде чем его тело было найдено в сумке на территории гаражного комплекса того же района 29 июня. В тот же день «Известия» показали кадры, на которых изображен гараж, где нашли тело ребенка.

При этом, по данным следствия, смерть Далера наступила несколько месяцев назад, хотя его опекунша сообщила о пропаже утром 26 июня. 28-го числа женщина была задержана.

30 июня ей было предъявлено обвинение в убийстве, истязании и мошенничестве при получении выплат. В суде следствие ходатайствовало об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Известия» тем же днем сообщали, что у дома погибшего Далера Бобиева организовали стихийный мемориал: жители несут к зданию детские игрушки и цветы.

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