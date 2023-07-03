Москвичка рассказала об избиении за съемку видео в амфитеатре

Жительница Москвы Мария К. в беседе с «Известиями» 3 июля поделилась подробностями избиения, которому она подверглась вместе со своим супругом Юрием Б. днем ранее.

«Компания пьяных людей подумала, что я их снимаю на видео. Избили, душили, забрали, украли телефон. Я снимала видео в социальную сеть, они подумали, что я их снимаю. Телефона у меня нет, видео, к сожалению, не осталось, потому что оно было на том телефоне. Учетную запись не получается пока восстановить», — сообщила девушка.

Инцидент произошел 2 июля в уличном амфитеатре возле Политехнического музея.

28-летняя Мария снимала сториз на фронтальную камеру своего телефона. Компания начала громко возмущаться и требовать прекратить снимать якобы их, после чего один из агрессоров ударил пострадавшую по лицу, она упала на лавку. Далее компания принялась избивать ее мужа.

Об избиении стало известно ранее в этот день. Полиция приехала во время потасовки и успела задержать двух женщин и мужчину.

В настоящее время проводится проверка.