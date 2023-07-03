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Министр обороны ФРГ заявил о передаче десятков танков Leopard Киеву в ближайшие дни

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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp Schulze
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Германия и Дания в ближайшее время передадут Украине десятки танков Leopard 1A5. Об этом 3 июля сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«В ближайшие недели на Украину будут доставлены десятки боевых танков Leopard 1A5, предоставленных Германией и Данией», — заявил он газете Rzeczpospolita.

Писториус отметил, что Германия является второй страной мира по объему поставок военной техники Украине, а также в значительной степени обучает украинских военных.

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Ранее в этот день министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в страну уже доставили десятки танков Leopard. Он поблагодарил Писториуса за военную поддержку Украины.

Также 3 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские силы уничтожили 16 танков Leopard. По его словам, это практически 100% танков данного типа, поставленных Киеву Польшей и Португалией.

27 июня президент России Владимир Путин заявил, что с начала так называемого контрнаступления ВСУ потеряли 259 танков и 780 бронемашин.

До этого, 13 июня, Путин, комментируя уничтожение российскими силами западной техники, указал, что Вооруженные силы РФ уничтожили 25–30% военной техники. По словам главы государства, танки Leopard, как и машины Bradley, прекрасно горят.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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