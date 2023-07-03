Бухгалтера брянской школы искусств осудят за кражу почти 7 млн рублей

Жуковский районный суд Брянской области рассмотрит уголовное дело в отношении бухгалтера Жуковской детской школы искусств, которую обвиняют по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Следствие установило, что женщина совершала финансовые преступления в период с 2014 по 2021 год. Тогда она занимала должности главного бухгалтера МБОУ ДО «Жуковская детская школа искусств» и бухгалтера МКУ «Централизованная бухгалтерия Жуковского муниципального округа». У подозреваемой был доступ к лицевому счету детской школы искусств.

Формируя заявки на кассовые расходы, женщина завышала себе суммы выплат, вносила в документы ложные сведения, незаконно включая себя в реестры денежных выплат. В итоге она нанесла муниципальному образованию материальный ущерб в особо крупном размере. Он оценивается в 6,6 млн рублей, сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на районную прокуратуру.

В ходе расследования подозреваемая частично возместила ущерб. Прокуратура заявила гражданский иск о взыскании с нее оставшихся 5,3 млн рублей.