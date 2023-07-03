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Система ПВО сработала между Мариуполем и Волновахой

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Между Мариуполем и Волновахой сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил 3 июня корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

Подробности уточняются.

Удар по корпусу: ВС РФ уничтожили командные пункты группы «Донецк»
Это нарушит координацию атак противника на важном участке линии боевого соприкосновения, считают эксперты

Ранее в этот день в экстренных службах Донецкой Народной Республики (ДНР) рассказали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Еленовка к югу от Донецка. Под обстрел попал автобус, в результате погиб мужчина.

Кроме того, 3 июля в Минобороны РФ сообщили, что российские силы отразили девять атак ВСУ на донецком направлении. В оборонном ведомстве также рассказали об уничтожении до 260 украинских военнослужащих и 11 единиц военной техники.

Также в этот день врио главы ДНР Ян Гагин заявил о безуспешных попытках прорыва украинских войск на запорожском и донецком направлениях. По его словам, ВСУ каждый день несут большие потери.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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