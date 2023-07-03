Чихуахуа напала на 4-летнего мальчика на детской площадке в Москве

В Москве на детской площадке чихуахуа напала на четырехлетнего ребенка и укусила за ногу. Об этом 3 июля сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел накануне, 2 июля, на Лобненской улице. Собеседник рассказал, что вечером ребенок гулял около дома на детской площадке, там же бегала маленькая собака. В какой-то момент чихуахуа приблизилась к мальчику и укусила за голень. В больнице врачи подтвердили повреждения.

В свою очередь владелица собаки попыталась оправдать питомца, заверяя, что чихуахуа не кусала ребенка, а лишь схватила за штанину и ранений у мальчика нет.

По данному происшествию проводится проверка.

Ранее, 30 июня, сообщалось, что в Марий Эл собака напала на девятилетнюю девочку, в результате ребенка госпитализировали с многочисленными рваными ранами рук, ног и головы. Пес породы американская акита выбрался из вольера на улицу и напал на школьницу. Хозяин побежал за собакой, но предотвратить происшествие не успел.