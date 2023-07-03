Бабушка накачала 3-летнего внука транквилизаторами под Кстовом

В Нижегородской области врачи спасли трехлетнего малыша, которого бабушка накачала транквилизаторами. Сейчас он находится в Кстовской больнице.

ИА «НьюсНН» уточняет, что инцидент произошел в селе Большое Мокрое. Многодетная мать оставила детей с бабушкой и отлучилась по делам. Вернувшись, она заметила, что ее сын не может внятно говорить. Позже мальчика парализовало.

Пожилая женщина призналась, что напоила ребенка психотропными веществами, чтобы он перестал плакать.

В Кстовскую центральную районную больницу мальчика доставили в состоянии средней степени тяжести. Его поместили в отделение реанимации. Сейчас малышу уже лучше, его перевели в педиатрическое отделение.

Ранее сообщалось, что в Ачинске Красноярского края возбудили дело после смерти четырехлетнего ребенка, которого мать с бабушкой в домашних условиях лечили от ожогов. Мальчик опрокинул на себя чайник с кипятком. Со слов матери погибшего, в первый день она полила места ожогов холодной водой. Затем купила лекарства и лечила сына четыре дня.