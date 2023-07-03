Пять человек пострадали в ДТП с мотоциклами в Карелии

Пять человек пострадали в авариях с участием мопеда и мотоциклов в Карелии за минувшие выходные. Об этом сообщает ИА «Карелinform» со ссылкой на информацию ГИБДД республики.

Первое ДТП зарегистрировано 1 июля на дороге Соломенное – Ялгуба – Суйсарь. 28-летний мужчина не справился с управлением мотоциклом и допустил съезд с проезжей части. В результате аварии мужчина получил травмы. Еще одна авария произошла в поселке Матросы. Водитель автомобиля Mercedes выехал на дорогу для пешеходов и столкнулся с мопедом, которым управлял 13-летний мальчик. Подросток пострадал.

2 июля произошло три аварии с участием мотоциклов. В Олонецком районе мужчина госпитализирован после выезда транспортного средства в кювет. В Питкяранте 13-летний подросток на питбайке столкнулся с машиной Toyota, мальчик получил травмы. На трассе Костомукша – ГОК мужчина потерял управление мотоциклом и съехал в кювет.

В Волгоградской области 15-летний юноша, управляя мотоциклом, допустил наезд на двух подростков. 13-летняя девочка и 17-летний парень получили травмы и были доставлены в больницу.