Класс пожарной опасности повысят в Московской области

Комитет лесного хозяйства Московской области спрогнозировал повышение класса пожарной опасности в регионе. Среднесуточная температура воздуха повысится в июле.

По данным ведомства, в начале недели на лесных территориях ожидают первый и второй классы пожарной опасности. К концу недели прогнозируется третий класс. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

За минувшие выходные возгорания в лесах Подмосковья не выявлены. При этом специализированная система зарегистрировала 37 пожароопасных объектов.

Ранее в этот день штормовое предупреждение объявили в Татарстане в связи с высокой и чрезвычайной пожарной опасностью в лесах. Жара ожидается в республике в течение 10 дней, температура достигнет +31 градуса.