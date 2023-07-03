ФТС подтвердила выявление похожих на мины предметов на Центральной почтовой таможне
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- ФТС подтвердила выявление похожих на мины предметов на Центральной почтовой таможне
В Федеральной таможенной службе (ФТС) 3 июля подтвердили, что на Центральной почтовой таможне в Москве в одной из посылок нашли предметы, похожие на мины.
«ФТС России подтверждает обнаружение похожих на мины предметов в посылках в Москве», — сообщила журналистам пресс-служба ведомства.
Найденными предметами оказались два корпуса от противопехотных мин.
Ранее в этот день источник «Известий» рассказал, что подозрительный груз нашли в ходе проверки. К месту выехали экстренные службы. В здании таможни провели эвакуацию.
29 июня в поселке Боково Ленинского округа Иркутска была обнаружена старая авиабомба. Угрозы для населения нет, однако в поселке объявлен режим ЧС.