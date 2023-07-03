Новый паломнический маршрут создали в Ростовской области

В Таганроге Ростовской области представили новый паломнический маршрут, объединяющий святые места города. Он получил название «По стопам праведного Павла Таганрогского».

Во время экскурсии паломникам покажут сразу несколько мест, в том числе келью святого. А после пути им предложат попробовать трапезу. Также экскурсантам будут проставлять специальные печати в подорожной грамоте, пишет RostovGazeta со ссылкой на информацию Никольского храма Таганрога.

Агентство отмечает, что с начала 2023 года туристический поток в Ростовскую область увеличился на 60%.

Ранее сообщалось, что в Таганроге создадут туристический кластер «Приазовье». В ходе реализации проекта будут созданы новые объекты туристического назначения и проведено благоустройство Таганрога. Также «Приазовье» обеспечит горожан дополнительными рабочими местами.