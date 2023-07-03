Выход в море ограничат на территории Териберки

В Териберке (Мурманская область) ограничат выход в акваторию Баренцева моря до конца суток 4 июля. Ситуация связана с неблагоприятными погодными условиями

Ограничения вводятся в рамках постановления администрации Кольского района, пишет ИА «Би-порт». В сельском поселении введен режим повышенной готовности.

Ранее силы ГО и ЧС привели в повышенную готовность в Волгоградской области. С 5 июля в регионе ожидается повышение температуры до +40 градусов. В лесах будут активизированы рейды и введен особый противопожарный режим.