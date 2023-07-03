Автомобиль врезался в ресторан в городе Лакония штата Нью-Гэмпшир в США. Об этом 2 июля сообщил пожарный департамент города в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В результате происшествия травмы получили 14 человек. У двоих диагностированы серьезные травмы ног, остальных госпитализировали с рваными ранами и ушибами. Еще 20 человек было осмотрено на месте.

Здание ресторана Looney Bin Bar & Grill получило значительные повреждения. Полиция Лаконии выясняет причины произошедшего.

Ранее, 25 июня, на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием двух машин, одну из которых откинуло в витрину ресторана. В результате пострадали две пассажирки. Посетителей ресторана авария не затронула.