Врач рассказала об опасных для здоровья солнцезащитных очках

Солнечные ванны в некоторых случаях опасны для глаз, поэтому нужно внимательно подойти к подбору солнцезащитных очков. Профессор, офтальмолог, эксперт по лазерной и интраокулярной коррекции зрения Татьяна Шилова рассказала в понедельник, 3 июля, какие характеристики важны при их покупке и почему очки из масс-маркета могут навредить.

«Важно обращать внимание на два момента. Первое — это пропускание светового потока, интенсивность затемнения линзы. Второе — фильтры от ультрафиолета. Поэтому даже совсем прозрачная линза может содержать ультрафиолетовые фильтры и будет безопасной для человека. А очки с сильным затемнением, но не имеющие такой защиты, однозначно опасны для человека», — сказала эксперт в беседе с «Абзацем».

Офтальмолог отметила, что природа создала естественный механизм защиты в виде зрачка, который меняет свои размеры в зависимости от интенсивности светового потока. Так, на солнце он сужается до размера точки, а ночью расширяется. Если очки не обладают достаточной защитой от ультрафиолета, но сильно затемнены, зрачки расширяются.

В таком случае часть лучей повреждает роговицу глаза и влияет на хрусталик. Он реагирует активно на такое излучение, появляются помутнения и даже может развиться катаракта. Шилова предупредила, что в некоторых очень солнечных регионах России это заболевание появляется уже в 40–50 лет.

Качественные солнцезащитные очки продаются исключительно в оптиках и стоят недешево. В масс-маркете покупателям предлагают красивый аксессуар, а не защиту от ультрафиолета. На качественном изделии всегда указана маркировка, какая длина волны отсекается. Минимально допустимая — 380 нанометров. Такие очки отсекают до 90% ультрафиолетовых лучей.

Также она добавила, что людям, имеющим проблемы со зрением, рекомендовано воздержаться от ношения контактных линз в очень солнечную погоду, так как они не защищают от ультрафиолетовых лучей.

Врач добавила, что если человек вообще не хочет использовать солнцезащитные очки, ему стоит носить шляпу с широкими полями или кепку. Для ожоговой профилактики и чтобы роговице было комфортно, следует использовать увлажняющие капли для глаз.

Врач-офтальмолог Валентина Меркулова 8 июня сообщила, что ношение солнцезащитных очков летом может помочь снизить риски развития рака. Специалист предупредила, что защищать глаза будут только те очки, которые продаются в салонах оптики, поскольку оснащены фильтрами от УФ-излучений.

Ранее, 22 марта, управляющий директор компании Scrap Car Comparison Дэн Гик заявил, что вождение автомобиля в солнцезащитных очках может быть опасным для здоровья, передает НСН.

Гик подчеркнул, что солнцезащитными очками можно пользоваться только в солнечный день, чтобы избежать бликов. Применение аксессуара, чтобы выглядеть стильно, может обернуться неприятными последствиями.