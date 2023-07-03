Шойгу объяснил провал попытки мятежа в России верностью военных долгу и присяге

Мятеж ЧВК «Вагнер» провалился благодаря верности присяге и воинскому долгу, которую проявил личный состав Вооруженных сил РФ. Об этом в понедельник, 3 июля, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Не могу не затронуть еще один вопрос, исчерпывающие ответы на который уже дал наш верховный главнокомандующий. Речь идет о попытке 23–25 июня дестабилизировать обстановку в России. Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу», — заявил Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Министр отметил, что провокация не повлияла на действия армии. По его словам, военнослужащие продолжили выполнять свои задачи.

«Благодарю личный состав за добросовестную службу», — сказал он.

Ранее, 3 июля, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что необходимости в новой волне мобилизации в связи с уходом ЧВК «Вагнер» из зоны СВО на сегодня нет и в ближайшем будущем также не будет. Депутат отметил, что никакой угрозы для снижения боевого потенциала ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе не наблюдается.

Попытка вооруженного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина против властей России и руководства Минобороны РФ произошла 23 июня. Утром 24 июня президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой в течение дня проводил переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории РФ. После этого был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК. Пригожину было предоставлено право уехать на территорию Белоруссии.