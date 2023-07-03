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СМИ сообщили о попытках Парижа повысить автономию ЕС от НАТО из-за нестабильности США
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СМИ сообщили о попытках Парижа повысить автономию ЕС от НАТО из-за нестабильности США

FP: Париж пытается снова повысить автономию ЕС от НАТО из-за нестабильности США
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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Президент Франции Эммануэль Макрон предпринимает попытки убедить лидеров Евросоюза (ЕС) повысить траты на оборону, чтобы ЕС мог быть стратегически автономным в военном плане от Североатлантического альянса (НАТО). Как пишет 3 июля обозреватель журнала Foreign Policy, такие решения Макрон призывает принять на фоне нестабильности внешней политики США.

Европа опасается ситуации, при которой будет не в состоянии дать отпор агрессору, несмотря на принятые принципы коллективной безопасности, отмечает издание.

СМИ напоминает, что когда в апреле Макрон предостерег входящие в НАТО страны ЕС от вовлечения в конфликт между США и Китаем из-за Тайваня, отметив, что «союзничество Европы и США не обязывает ЕС быть вассалами Вашингтона», страны Центральной и Восточной Европы обвинили Францию в попытке перехватить лидерство.

Слова Макрона о том, что Европа должна руководствоваться собственными интересами, встретили прохладно там, где до сих пор упрямо считают Соединенные Штаты главным гарантом своей безопасности и стран ЕС, поясняет колумнист. В частности, одной из таковых является Польша, которая готова даже поступиться частью своего суверенитета в пользу США.

«Французы же считают, что возможность защищать Францию ​​​​и другие страны означает иметь конкурентные возможности и определенную степень автономии», — цитирует журнал старшего научного сотрудника Евросовета по международным отношениям Селию Белин.

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Ранее, 11 апреля, издание Politico со ссылкой на заявление главы Евросовета Шарля Мишеля отмечало, что Евросоюз, напротив, становится более благосклонным к идее президента Франции о «стратегической автономии» от США. Мишель добавил, что он поддерживает развитие тесных отношений ЕС и США, но без слепого следования позиции Соединенных Штатов по всем вопросам.

8 апреля газета The Hill отметила, что контакты на высоком уровне между Францией и Китаем указывают на нарастающую напряженность между Европой и США в вопросе их отношения к КНР. В издании обратили внимание, что официальная поездка Макрона в Пекин проходила на фоне визита в Калифорнию президента Тайваня Цай Инвэнь.

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