СМИ сообщили о попытках Парижа повысить автономию ЕС от НАТО из-за нестабильности США

Президент Франции Эммануэль Макрон предпринимает попытки убедить лидеров Евросоюза (ЕС) повысить траты на оборону, чтобы ЕС мог быть стратегически автономным в военном плане от Североатлантического альянса (НАТО). Как пишет 3 июля обозреватель журнала Foreign Policy, такие решения Макрон призывает принять на фоне нестабильности внешней политики США.

Европа опасается ситуации, при которой будет не в состоянии дать отпор агрессору, несмотря на принятые принципы коллективной безопасности, отмечает издание.

СМИ напоминает, что когда в апреле Макрон предостерег входящие в НАТО страны ЕС от вовлечения в конфликт между США и Китаем из-за Тайваня, отметив, что «союзничество Европы и США не обязывает ЕС быть вассалами Вашингтона», страны Центральной и Восточной Европы обвинили Францию в попытке перехватить лидерство.

Слова Макрона о том, что Европа должна руководствоваться собственными интересами, встретили прохладно там, где до сих пор упрямо считают Соединенные Штаты главным гарантом своей безопасности и стран ЕС, поясняет колумнист. В частности, одной из таковых является Польша, которая готова даже поступиться частью своего суверенитета в пользу США.

«Французы же считают, что возможность защищать Францию ​​​​и другие страны означает иметь конкурентные возможности и определенную степень автономии», — цитирует журнал старшего научного сотрудника Евросовета по международным отношениям Селию Белин.

Ранее, 11 апреля, издание Politico со ссылкой на заявление главы Евросовета Шарля Мишеля отмечало, что Евросоюз, напротив, становится более благосклонным к идее президента Франции о «стратегической автономии» от США. Мишель добавил, что он поддерживает развитие тесных отношений ЕС и США, но без слепого следования позиции Соединенных Штатов по всем вопросам.

8 апреля газета The Hill отметила, что контакты на высоком уровне между Францией и Китаем указывают на нарастающую напряженность между Европой и США в вопросе их отношения к КНР. В издании обратили внимание, что официальная поездка Макрона в Пекин проходила на фоне визита в Калифорнию президента Тайваня Цай Инвэнь.