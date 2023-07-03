В Волгограде подросток зажег сигарету от Вечного огня

В Волгограде полицейские задержали 15-летнего подростка, прикурившего от Вечного огня братской могилы. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области в их Telegram-канале.

По данным с записи видеонаблюдения, вечером 2 июля юноша подошел к Вечному огню, поднес сигарету, а затем отправился дальше.

По этому факту проводится проверка. Поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

Нарушитель может получить штраф в размере до 40 тыс. рублей, отправиться исправительные работы или под арест на срок до трех месяцев.

Ранее, 5 апреля, в том же городе возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Свердловской области. Мужчину обвинили в осквернении мест захоронения, предназначенных для церемоний в связи с поминовением умерших.

До этого, 24 марта, СК РФ по Саратовской области возбудил уголовное дело в отношении девушки, которая плюнула в Вечный огонь. Она также нецензурно выражалась на месте братской могилы.