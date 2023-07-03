В Москве пару избили в театре за съемку видео для соцсетей

В Москве женатую пару избили в театре из-за съемки коротких видео для социальных сетей.

Как сообщил источник «Известий» 3 июля, супруги вели съемку в театре, однако некоторые посетители выразили недовольство тем, что попали в кадр. Они потребовали удалить видео, а когда получили отказ — напали на девушку, а затем и на ее супруга, требуя отдать телефон.

На место была вызвана полиция. В результате были задержаны две женщины и мужчина.

По словам собеседника, во время потасовки телефон, на который снимали видео, исчез. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее, 13 мая, в Волгограде трое подростков избили 34-летного местного жителя, который сделал им замечание после совершенной ими кражи в магазине. Мужчине причинен тяжкий вред здоровью, он госпитализирован.

В отношении трех подростков 14, 15 и 16 лет возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ («Покушение на грабеж группой лиц»), а также по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц»).