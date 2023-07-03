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Корреспондент «Известий» показал путь на позиции интербригады «Пятнашка»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Путь на позиции интернациональной бригады «Пятнашка» в настоящее время представляет собой полосу препятствий, так как из-за дождей в окопах размыло землю. Кадры с места показал в понедельник, 3 июля, корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

«Это я иду налегке, на мне только броня, а на бойце как правило обмундирование, рюкзак, вода, еда, еще они боекомплекты тащат», — рассказал журналист.

Один из российских военных отметил, что сослуживцы и командиры в бригаде дружные, хорошо относятся друг к другу.

Корреспонденту также показали крупнокалиберный пулемет (ДШКМ), с котором военнослужащие отрабатывают по плотным минометным обстрелам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Также в этот день военный корреспондент «Известий» Семен Еремин показал, как подразделение на угледарском направлении с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) выслеживает технику противника. Когда координаты цели выяснены, можно возвращать беспилотник, уточнил журналист. Пока аппарат возвращается, военнослужащий успевает передать разведанные координаты в работу артиллерийским воскам.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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