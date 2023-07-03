На арт-кластере «Таврида» прочли посвященные российским военным стихотворения

На арт-кластере фестиваля «Таврида» прочли стихотворения, посвященное российским военным и жителям новых территорий России.

«Не май мы повторяем 45-го, а не даем случиться лету 41-го», — гласит строка одного из стихотворений.

Видеозапись выступления есть в распоряжении «Известий».

Стихи прозвучали во время концерта-диалога «Настоящие». Строки были посвящены защитникам страны в зоне спецоперции, а также жителям Луганской и Донецкой Народных Республик (ДНР), Херсонской и Запорожской областей.

Ранее в этот день на арт-кластере фестиваля представили образовательную программу, посвященную созданию и развитию сильного личного бренда. Проект нацелен на авторов, блогеров, дизайнеров и иных представителей креативных профессий.

27 мая пресс-служба арт-кластера «Таврида» сообщила о том, что первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил открытие академии творческих индустрий «Меганом». Выступая на мероприятии, он назвал этот проект осуществившейся мечтой тысяч участников «Тавриды».