Под Самарой песни на Грушинском фестивале посвятили участникам СВО

Под Самарой в поселке Прибрежный 2 июля завершился Грушинский фестиваль. В рамках гала-концерта на Мастрюковской поляне прозвучала песня, посвященная участникам спецоперации «Нам нужна одна Победа» Булата Окуджавы. Кадры с мероприятия есть в распоряжении «Известий».

Традиционно на сцене барды исполняют известные песни перед зрителями. Так, на этот раз при выступлении с композицией из кинофильма «Белорусский вокзал» все гости концерта встали, поддержали музыкантов и подпели им.

Грушинский фестиваль проходил с 29 июня по 2 июля. В его рамках открыли более десяти концертных площадок, на которых выступили порядка 100 авторов — исполнителей и поэтов.

Ранее, 29 июня, из Самары отправился первый в России пригородный туристический поезд «Грушинский экспресс». Ретросостав подготовили специально к юбилейному 50-му фестивалю авторской песни имени Валерия Грушина. Поезд оформили в стиле 1980-х годов и дополнили символикой на тему туризма и фестиваля.