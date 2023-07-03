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Моравецкий назвал причину оттягивания Польшей и ФРГ ремонта танков Leopard

Моравецкий: отсутствие запчастей мешает Польше и ФРГ начать ремонт танков Leopard
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Фото: Global Look Press/Dirk Waem
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Запуск в Польше центра по ремонту танков Leopard оттягивается из-за недостатка запчастей, сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в понедельник, 3 июля, общаясь с журналистами.

«Со стороны Польской группы вооружений есть вопросы, а также с немецкой стороны. Нам нужны от Германии соответственно приготовленные процедуры. <...> Тяжело говорить о ремонте Leopard в то время, когда не хватает запчастей», — отметил он.

Моравецкий указал на заинтересованность Варшавы и Берлина в появлении на своей территории центра ремонта и сервиса танков Leopard.

«Я могу подтвердить, что мы заинтересованы в том, чтобы вместе с немецкой и украинской сторонами дойти в итоге до создания такого центра ремонта Leopard», — цитирует польского премьера ТАСС.

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Издание Bloomberg заявило 13 июня о выходе ФРГ и Польши на финальную стадию переговоров о создании центра по ремонту переданных Украине танков Leopard 2. Переговоры по данной теме должны закончитесь до начала саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля. Отмечалось, что в ремонтном центре, который, как предполагается, разместят в Польше, будут складироваться запчасти, нужные для ремонта подбитой или неисправной немецкой техники.

Впервые вопрос о создании ремонтного центра поднимался в начале весны 2023 года, между собой его обсуждали Берлин и Варшава. 7 марта глава минобороны Польши Мариуш Блащак указал на готовность страны открыть сервисный центр.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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