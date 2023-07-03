Главком ВМФ РФ обсудил с главой минобороны КНР укрепление сотрудничества в АТР

Главнокомандующий Военно-морским флотом России (ВМФ РФ) Николай Евменов обсудил с министром обороны Китая Ли Шанфу вопросы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом 3 июля сообщило министерство обороны РФ.

«В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросу дальнейшего укрепления двустороннего военного сотрудничества в военно-морской области, в частности в АТР», — говорится в сообщении.

Встреча состоялась 3 июля в Пекине. Как отметил в ходе переговоров Ли Шанфу, Китай надеется на расширение сотрудничества с ВМФ России, для того чтобы совместно вносить вклад в поддержание мирной обстановки и стабильности в регионе и во всем мире.

Ранее, 9 июня, в минобороны КНР сообщили, что Россия примет участие в организованных Китаем военных учениях «Север. Взаимодействие – 2023».

До этого, 7 июня, Минобороны РФ подтвердило, что авиагруппы двух стран провели шестое по счету патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Продолжительность совместного полета российских и китайских самолетов составила около 8 часов.

В апреле официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь напоминал, что военное сотрудничество Пекина и Москвы не направлено против какой-либо страны и не представляет ни для кого угрозы.