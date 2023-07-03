Карта спецоперации на Украине 3 июля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 3 июля можно в материале «Известий».

Как заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в течение суток вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях.

На донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск успешно отражены девять атак противника. Уничтожены до 260-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, пять пикапов, самоходная гаубица М109 «Paladin» производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены четыре атаки противника. Пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). За сутки уничтожено более 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

На южнодонецком направлении действиями подразделений группировки войск «Восток» отражены три атаки противника. На запорожском направлении уничтожена украинская ДРГ. Потери ВСУ за сутки на этих направлениях составили до 190 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, семь боевых бронированных машин, в том числе БМП «Bradley» производства США, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, две гаубицы «МСТА-Б», а также гаубицы Д-20 и Д-30. Также были уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 23-й, 65-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.

На купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника, пресечена деятельность ДРГ. За сутки были уничтожены до 20-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30. Также уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.

Кроме того, на херсонском направлении были уничтожены до 30-ти военнослужащих ВСУ, семь автомобилей и две гаубицы «МСТА-Б». В районе населенного пункта Змиевка в регионе ликвидирован склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 446 самолетов, 240 вертолетов, 4873 беспилотных летательных аппарата, 426 зенитных ракетных комплексов, 10490 танков и других боевых бронированных машин, 1134 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5313 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11385 единиц специальной военной автомобильной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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