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Режим ЧС ввели в Новосибирской области в связи с засухой

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Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Новосибирской области в связи с засухой. Об этом сообщает VN.ru со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

Аграрии отмечают, что аномальная жара сказалась на состоянии кормовых культур. По оценкам Западно-Сибирского УГМС, урожайность озимых культур может снизиться на 20%. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Баганском районе. Режим ЧС действовал в 20 районах Новосибирской области. Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности приняла решение о введении режима на всей территории региона.

В июне в Дагестане свыше 1,7 тыс. га посевов зерновых пострадало из-за града и дождя в Карабудахкентском районе. Также повреждения получили виноградники и теплицы.

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