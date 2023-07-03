Продюсер «Выпускника» и «Нечто» Лоуренс Турман умер в 96 лет

Американский кинопродюсер Лоуренс Турман умер в возрасте 96 лет. Об этом в воскресенье, 2 июля, написал The Hollywood Reporter.

Турман за свою карьеру спродюсировал 30 картин и свыше 10 фильмов.

«Я инициирую каждый отдельный кинопроект, над которым работаю. Большинство из них не увидели бы свет, если бы я не решил их снять», — цитирует THR книгу продюсера 2005 года.

Турман начал карьеру в киноиндустрии как актерский агент. За четыре года работы в этой должности он сотрудничал с Джоан Фонтейн и Аланом Пакулой. А в 1961-м вышел его первый продюсерский проект — мелодрама «Молодые доктора».

Спустя шесть лет состоялась премьера фильма «Выпускник» с Энн Бэнкрофт и Дастином Хоффманом, продюссированием которой занимался Турман. Картину номинировали на премию «Оскар» в семи категориях и наградили за лучшую режиссуру. Издание отмечает, что за первые шесть месяцев лента собрала в прокате $35 млн, что сделало ее самым кассовым релизом года.

Продюсер также работал над такими крупными проектами, как «Пещерный человек», «Нечто», «Побег», «Дикая река» и «Американская история X».